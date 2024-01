I NOMI. Spacciano cocaina e scappano alla vista dei “falchi”: due arresti. Poliziotto in ospedale

Fermati nella serata di venerdì

CASTEL VOLTURNO Avevano scelto l’Exotic Fashion, ovvero la sartoria in cui avvenne la strage dei ghanesi organizzata da Giuseppe Setola, per avviare la loro attività di spaccio. Venerdì sera sono finiti in manette Ivan Ambra, 27 anni di Castel Volturno e Antonio Valentino di 32 anni, residente a San Nicola la Strada. Entrambi sono finiti ai domiciliari

A fermarli i “falchi” della mobile napoletana che si sono appostati davanti allo stabile in cui sorge la famigerata sartoria che nel 2008 fu sede della strage di immigrati africani per mano del killer dei Casalesi, Giuseppe Setola ‘o cecato. Gli agenti hanno colto i due mentre cedevano dosi di cocaina ad alcuni acquirenti. I due spacciatori hanno cercato di scappare su una Honda Sh, inseguiti, sono stati ammanettati. Nel corso dell’inseguimento un poliziotto ha riportato lesioni, giudicate poi guaribili in 30 giorni.