I NUMERI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA 90 nuovi positivi in un giorno. DATI NAZIONALI. Crolla il numero dei tamponi e +1.008 casi. LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – Ci sono 90 nuovi positivi oggi in Campania. Di questi, dieci sono casi di rientro o connessi a precedenti positivi rientrati dall’estero o dalla Sardegna. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 2.845. Il totale dei positivi sale a 9.215 su 501.568 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza Covid. Oggi si registra anche un decesso (il totale e’ 452) mentre i nuovi guariti sono 26 (4.759 in totale).

In calo il numero di nuovi casi di Covid in Italia: 1.008 oggi, contro i 1.458 di ieri, ma come sempre il lunedi’ con pochi tamponi, 45.309 (ieri 72.143), meno della meta’ della media che ormai viaggia attorno ai 100mila test giornalieri. Il numero dei casi totali sale cosi’ a 288.761. In aumento i decessi, 14 oggi contro i 7 di ieri, per un totale di 35.624, mentre calano i guariti, 316 (erano 443 24 ore fa), e sono 213.950. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.