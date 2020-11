I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. 3.000 nuovi contagi, CASERTA guida il boom di guariti. DATO NAZIONALE. La percentuale test-positivi scende al 15,4%

COVID IN CAMPANIA

Calano i positivi in Campania e calano anche i tamponi. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto rende noto l’Unita’ di crisi della Regione Campania sono 3019 le persone contagiate (ieri ne erano 4079) su 16178 tamponi esaminati (ieri ne erano 25110), un aumento nella percentuale dei positivi rispetto ai tamponi, che raggiunge il 18,7%. 2.604 sono gli asintomatici tra i positivi registrati. Diciannove i decessi (ieri ne risultavano 37 in tre giorni) , mentre aumentano di netto i guariti 1.788 (ieri erano 785). L’aumento dei guariti giornalieri è legato sicuramente ha dato la provincia di Caserta, che in 48 ore passa da 0 a oltre 700. È evidente che durante il caricamento di questi ultimi giorni, qualcosa è andato storto e si è pensato di rimediare inserendo tutti i 700 guariti in un colpo solo.

Questo, invece, il Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 201; Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid ed offerta privata); Posti letto di degenza occupati: 2.236.

I NUMERI IN ITALIA

Sono 32.191 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore con 208.458 tamponi, in netto aumento di rispetto ai 152.663 di ieri. Sono questi gli ultimi dati contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero dei morti sale di 731 rispetto a ieri per un totale di 46.464. In calo la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva al 15,4 mentre ieri era del 17,9. Quanto ai dati sanitari, sono 120 in piu’ rispetto a ieri i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nelle terapie intensive in Italia. Il totale dei posti occupati ammonta oggi a 3.612. I ricoverati con sintomi sono 538 in piu’, 33.074 complessivamente. I guariti oggi sono 15.434 per un totale da inizio pandemia di 457.798. La regione con il maggior numero di contagi resta la Lombardia (+8.448), segue il Veneto (+3.124), la Campania (+3.019), il Piemonte (+2.606), il Lazio (+2.538), la Toscana (+2.361) e l’Emilia Romagna (+2.219).