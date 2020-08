I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. 5 mila tamponi analizzati e 183 nuovi contagi. DATI NAZIONALI. Più di 1.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. LA TABELLA COMPLETA

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati Ministero della Sanità per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 1.596, +173 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è di 5.494. Il totale regionale dei test è pari a 402.390. Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 224.127, +4.167 nel giro di 24 ore.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 183 contagi dall’Unità di Crisi della Campania. Il rapporto del contagio è del 3,58% (ieri 3,33%).

Sale il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari: sono 121 (+13). Cresco il dato per il numero dei posti letti occupati nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione: 5 (+1).

Aumenta il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 1.159470 (+94).

Dall’inizio dell’epidemia, sono 445 i decessi (=), mentre i guariti sono 4.383 (+10).

IL DATO NAZIONALE

Gli 1.462 nuovi positivi di oggi e i 97.065 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 1,56%, in leggero aumento rispetto ai numeri in esame, cioè, come detto prima, nuovi contagi e tamponi analizzati (ieri 1,50%).

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 265.409 persone, con 8.410.510 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 23.035 (+1.103) pazienti. I guariti sono 206.902, cioè 348 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 9, le vittime ora sono 35.472.

Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 1.178 (+47). Aumenta anche il dato relativo alle Terapie Intensive in Italia nella giornata di ieri (+7). Dunque, si attestano a 74 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 21.783 positivi, +39 rispetto a ieri.

CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRLA