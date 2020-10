I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. 635 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. DATO NAZIONALE. Aumentano i contagi ma con 37 mila tamponi in più. L A TABELLA COMPLETA

CASERTA – Sono 635 i nuovi positivi al covid-19 registrati oggi in Campania su 7.720 tamponi effettuati. Il dato e’ contenuto nel Bollettino ordinario dell’Unita’ di crisi della Regione Campania dove sono annotati anche 6 decessi (deceduti negli ultimi 3 giorni ma registrati oggi) e 77 guariti. I dati totale in regione sono quindi cosi’ aggiornati: positivi 19.827; tamponi 697.829; deceduti 485; guariti 7.564. Per quanto riguarda i posti letto questa la situazione: quelli di terapia intensiva occupati sono 63. I posti letto di degenza occupati sono 702.

DATO NAZIONALE – Aumenta il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 5.901 nuovi casi contro 4.619 di ieri, per un totale di 365.467. Aumenta il numero di decessi che va dai 39 di ieri ai 41 di oggi, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 36.246. Aumentano anche i tamponi effettuati, sono 112.544 quelli effettuati oggi contro gli 85.442 di ieri. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti e’ pari a 242.028 (+1.428), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 87.193 (+4.429). Al momento sono 5.076 i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 514 persone, 62 in piu’ rispetto a ieri. Sono, poi, 81.603 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove e’ stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (1.080), la Campania (635), il Piemonte (585), il Lazio (579), il Veneto (485), la Toscana (480). Nessuna Regione e’ a contagi zero.