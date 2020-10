I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Più di 1.300 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. DATO NAZIONALE. Aumentano i contagi ma con 20 mila tamponi in meno. LA TABELLA COMPLETA

CAMPANIA – In Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino dell’Unita’ di Crisi, su 14.256 tamponi effettuati si sono registrati 1.376 positivi (1.321 asintomatici, 55 sintomatici) rispetto ai 1.410 precedenti. Ci sono due morti mentre i guariti sono 199. Il totale dei positivi e’ di 25.819 unita’ mentre il totale dei tamponi e’ di 766.187. Il report dei posti letto Covid su base regionale indica in 78 i posti letto di terapia intensiva occupati su complessivi 113. I posti letto di degenza complessivi sono 904, di cui occupati 849.

DATO NAZIONALE – In Italia, aumentano ancora i casi di contagio da coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono state 11.705 (780 in piu’ di ieri) le persone risultate positive. I decessi sono stati 69 mentre ieri erano stati 47. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I tamponi sono stati 146 mila, in calo di circa 20 mila rispetto a ieri. Il totale dei dimessi/guariti e’ di 251.461 (+2.334), mentre gli attuali positivi sono 118.356 (+1.421). Ad oggi sono 7.131 (+514) i ricoverati con sintomi. Di questi, 750 (+45) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 118.356 persone. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di nuovi casi (2.975), seguita da Campania (1.376) e Lazio (1.198).