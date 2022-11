I VIDEO. Incendio ed esplosione al metanodotto: sindaci chiudono le scuole

Anche due comuni, a confine, del casertano sono rimasti senza gas

ARIENZO/SAN FELICE A CANCELLO – Serata da incubo, quella di ieri, a Forchia comune del beneventano a confine con la provincia di Caserta. L’esplosione di una condotta di gas metano nella zona agricola di via Misciuni ha scosso la tranquillità dei cittadini. Fortunatamente non sembrerebbero esserci state vittime né feriti. L’area è stata presidiata dalle forze dell’ordine mentre i tecnici Snam hanno lavorato, e ancora stanno lavorando, tutta la notte per cercare di limitare i danni.

I comuni casertani a confine, Arienzo e Santa Maria a Vico, sono rimasti senza metano. In quest’ultima città il sindaco Andrea Pirozzi ha ordinato la chiusura delle scuole per oggi “atteso che dalle notizie pervenuteci il ripristino dell’erogazione del gas metano non è imminente”.

decisione è stata adottata anche dal commissario che guida il Comune di San Felce a Cancello e dal sindaco di Arienzo Giuseppe Guida.