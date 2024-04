I VIDEO. Un fiume di liquido nero e irrespirabile scorre nel cuore della provincia di Caserta

Un servizio giornalistico, realizzato dal collega Salvatore Minieri, documenta le attuali condizioni del Rio Lanzi, nell’area ex Pozzi di Sparanise

SPARANISE – Un fiume di liquido nero e irrespirabile scorre nel cuore della provincia di Caserta, tra delicati allevamenti e colture preziose.

Il collega giornalista Salvatore Minieri ha condotto, nel territorio di Sparanise, un servizio sulle attuali condizioni del Rio Lanzi, nell’area ex Pozzi.

Acqua melmosa e aria irrespirabile: pubblichiamo di seguito i contenuti video realizzati da Minieri, che si è impegnato a far analizzare un campione del Rio Lanzi: “Pubblicherò ogni dato sui miei canali social per farvi sapere cosa ci sia realmente in questo spaventoso fiume di liquami scuri e maleodoranti”.