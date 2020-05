Il CAMPANIA riapre. Fila all’entrata, mascherine obbligatorie e distanza di sicurezza

MARCIANISE – C’era una fila composta da una trentina di persone stamattina davanti alle porte del Centro commerciale Campania in vista dell’apertura. D’altronde l’autorizzazione alla riapertura è giunta solo nella tarda serata di ieri. Le attività di ristorazione interne riapriranno solo giovedì, mentre il resto dei negozi è accessibile con le consuete regole: gel igienizzante, mascherine obbligatorie in tutto il centro, distanza di sicurezza. Situazione insomma, al momento, sotto controllo.

Ecco il post informativo del centro commerciale:

Da lunedì 18 maggio il #CentroCampania riapre le porte alla sua gentile clientela dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

In queste settimane abbiamo lavorato per realizzare una serie di misure e strumenti volte a tutelare la salute dei clienti e quella dei lavoratori, e garantirti una piacevole esperienza di shopping in tutta sicurezza. Visita il nostro sito per tutte le INFO.