Il capo dell’Ufficio Tecnico di TRENTOLA Capasso premia il suo collega di studio con OLTRE 27 MILA EURO. E il ribasso è da record del mondo 😂😂

In molti sollevano dubbi sull’assenza di conflitti di interessi, dato che l’architetto, responsabile dell’Area Tecnica, ha come collaboratore nel suo studio privato proprio Capasso

TRENTOLA DUCENTA – Sicuro non esista il conflitto di interessi? E quello che si stanno chiedendo in molti a Trentola Ducenta dopo aver letto la determina firmata la responsabile dell’Area lavori pubblici del comune guidato dal sindaco Michele Apicella, ovvero l’architetto Massimo Apollonio Capasso, relativamente ad un incarico tecnico per la progettazione e la direzione dei lavori, oltre che il cordinamento della sicurezza, relativamente al cantiere dell’asilo nido scolastico Giovanni Paolo II di via Nunziale Sant’Antonio.

La domanda ha senso, visto che l’architetto Capasso ha affidato in via diretta questo incarico da 27.950 euro al collega Gennaro Coviello ed è noto in tutta la città di Trentola che Coviello e Capasso si conoscono bene.

Infatti, quest’ultimo avrebbe all’interno del suo studio alle dipendenze, come collaboratore, non sappiamo se tramite partita IVA o con contratto subordinato, proprio Gennaro Coviello.

L’architetto Massimo Apollonio Capasso, della determina in cui affida questo incarico a Coviello, segnala che lui non ha conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto a tale nomina, come previsto dall’articolo 6 della legge 241 del 1990.

Ma dato il trascorso lavorativo congiunto tra i due, in molti si chiedono sì questo conflitto di interessi sia davvero così inesistente.

Un passaggio va dedicato anche alla somma che introiterà il buon Coviello. Alla richiesta di offerta da 27 mila e 950 euro, l’architetto ha presentato una proposta da 27 mila e 846 euro.

Si tratta quindi di un ribasso di 100 euro, ovvero inesistente su un importo da oltre 27 mila euro. E infatti, la percentuale di ribasso è dello 0,13%. Se non è record del mondo, poco ci manca.