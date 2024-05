Il consigliere Massimo Antropoli aderisce a Forza Italia: “Il partito rappresenta la centralità e l’equilibrio che il popolo chiede”

.

CAPUA – Il consigliere comunale Massimo Antropoli aderisce al partito di Forza Italia. Il medico santangiolese si era candidato nel 2022 nelle fila della lista civica “Fare Capua”, a supporto di Fernando Brogna, risultando il candidato consigliere più votato in assoluto. D’ora innanzi rappresenterà i colori azzurri in consiglio comunale. “Sono lieto di aver aderito al partito di Forza Italia che rappresenta la centralità e l’equilibrio che il popolo chiede. Nello spirito costruttivo che da sempre contraddistingue il mio operato, lavorerò con Forza Italia per il bene della nostra comunità, certo di poter contare ancor di più sul supporto e sul dialogo istituzionale con i rappresentanti del partito che sono in altre sedi e che , come me, sono nelle fila del partito azzurro. Sono convinto che la politica sia e debba essere lo strumento per antonomasia al servizio dei cittadini, capace di trovare soluzioni ai tanti problemi del nostro territorio ed indispensabile per realizzare progetti innovativi per l’intera collettività”. Così Antropoli.