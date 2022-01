Il COVID colpisce anche la CASERTANA, positivi in 4

CASERTA – La Casertana FC comunica che, in seguito all’ultimo ciclo di tamponi effettuato, sono risultati quattro casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra.

I soggetti in questione sono stati immediatamente posti in isolamento, costantemente monitorati dallo staff medico rossoblu, mentre i locali dello stadio ‘Pinto’ sono statti oggetto di sanificazione, così come da protocollo.

La ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista per il pomeriggio di oggi, è stata rinviata alla giornata di domani, quando il gruppo squadra verrà sottoposto a nuovo ciclo di tamponi.