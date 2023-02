Il cuore grande dei casertani arriva fino a Napoli: il caso della Comunità Masci Teano 1

TEANO (Pietro De Biasio) – Le necessità di chi vive per strada sono tante, prima fra tutte proteggersi dal freddo. Per questo, i volontari della Comunità Masci Teano 1, nei giorni scorsi, si sono recati presso la stazione ferroviaria di Napoli e nelle sue vicinanze dove tanti senzatetto trovano riparo per la notte, per portare coperte e altri generi di conforto utili a proteggersi dal freddo.

Come ogni anno con l’arrivo dell’ondata di freddo il pensiero del Masci di Teano va inevitabilmente ai senza fissa dimora che dormono praticamente all’aperto, o in ripari di fortuna, alle prese con il freddo notturno. Proprio per aiutare queste persone, i volontari sidicini, hanno voluto potenziare l’attività già ampiamente consolidata, con un’uscita extra, provvedendo alla distribuzione di circa 100 coperte e vari indumenti invernali, cercando di portare così un po’ di conforto a queste persone con storie molto diverse l’una dall’altra. In previsione di ulteriori consegne chiunque voglia aiutare portando un “caldo” regalo può rivolgersi presso la sede del Masci e del Gruppo Scout Teano 3, una collaborazione che si è già rivelata efficace, unendo l’attenzione verso i più fragili all’amore per il prossimo.

Comunità Masci non può che ringraziare le famiglie e le persone che fanno parte dell’intera rete territoriale attivata dalla stessa associazione, per quanto hanno contribuito a fare dimostrando con i fatti che quando c’è da aiutare chi ha bisogno è sempre pronta a fare la sua parte.