Il “Diaz” saluta i 302 studenti che si uniscono alla grande famiglia del prestigioso istituto casertano e si conferma come il Liceo Scientifico del territorio con il più alto numero di iscritti

Numerosi anche gli iscritti anche al nuovo indirizzo della “Ricerca e Sperimentazione” che partirà con il nuovo anno scolastico e che consentirà agli studenti di apprendere, sin dal primo anno, i metodi innovativi della ricerca in ambito scientifico ed umanistico

CASERTA – Grande soddisfazione del dirigente scolastico prof. Luigi Suppa per gli oltre 300 studenti (302 ad oggi) nuovi iscritti al liceo scientifico A Diaz di Caserta con sede associata a San Nicola la Strada. “Non ci aspettavamo così tanti iscritti, molti di più dello scorso anno, – ha dichiarato il Preside Suppa- nonostante il continuo calo demografico, il proliferare di nuovi indirizzi di studio nel territorio e le attuali scelte governative che quest’anno propongono nuove tipologie e percorsi di studio”.

La volontà di puntare sulla qualità, sull’innovazione e sul mantenimento dell’identità di solo liceo scientifico risulta ancora una volta premiante ed è motivo di orgoglio e compiacimento per tutti coloro che si spendono quotidianamente per mantenere alta la qualità dell’azione didattica e credono fortemente nella scelta di non snaturare l’originale identità del Diaz.

“Quella del Diaz – conclude il Dirigente Scolastico – è davvero una grande famiglia in cui ognuno, in base al proprio ruolo, contribuisce costantemente alla crescita e al rinnovamento del Liceo e per questo voglio ringraziare docenti e personale tutto per il notevole lavoro che svolgono quotidianamente con tanta dedizione e forte senso di appartenenza”.

Numerosi anche gli iscritti anche al nuovo indirizzo della “Ricerca e Sperimentazione” che partirà con il nuovo anno scolastico e che consentirà agli studenti di apprendere, sin dal primo anno, i metodi innovativi della ricerca in ambito scientifico ed umanistico.

E molto si è fatto al Diaz per l’implementazione delle nuove tecnologie e per la creazione di percorsi di informatica e di robotica da realizzare nei laboratori in cui accedono tutte le classi. Nella foto il Preside Luigi Suppa con il robot Armandino, dotato di un computer per l’accesso alle funzioni e che certamente desterà interesse e motiverà allo studio per la programmazione di questo avanzatissimo dispositivo che ha già sulla sua schermata: Chi è del Diaz lo è per sempre…pure Armandino lo sa!