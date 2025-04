IL DRAMMA DI MADDALONI. La ragazza 17enne si è gettata dal terzo piano, forse per il dolore per la morte recente del suo fidanzato. Ecco le sue condizioni

La giovane aveva postato proprio questa mattina, sul suo profilo TikTok, quattro video in ricordo del suo fidanzato, Matteo Carfora, gettatosi anche lui dal balcone della sua abitazione e purtroppo deceduto. Lei invece, per il momento, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all’Ospedale Civile di Caserta

MADDALONI – R.M. 17 anni, vive con la madre e il compagno di lei, mentre il padre, separato, lavora fuori da Maddaloni. Più di qualcuno in questi minuti sta formulando l’ipotesi di un gesto dovuto al dolore per la perdita del fidanzato Matteo Carfora, lanciatosi manco a dirlo, nel vuoto, un paio di settimane fa per motivi ancora ignoti e che potrebbero non essere scontatamente legati ad una condizione di difficoltà psicologica arrivata a causa di una patologia e non motivi precisi di tipo materiale.

Cominciano ad arrivare dettagli più precisi sull’episodio di oggi: R.M. non è caduta dal quarto piano, bensì dal terzo. Fortunatamente non è deceduta nonostante il terribile volo e ora si trova sotto i ferri all’Ospedale Civile di Caserta. Probabile che sia caduta di spalle senza battere la testa o di gambe. Comunque, seguiremo la vicenda sperando che questa giovane ragazza possa sopravvivere e farlo anche bene, senza alcun trauma permanente.