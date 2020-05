IL FALSO SCOOP. Il video che ritrarrebbe nuda Silvia Romano, appena liberata dai terroristi, è una bufala. Quella voce “delle nostre zone” che si sente distintamente

CASERTA – Il caso di Silvia Romano ha scatenato le bufale sul web. Sta girando in rete infatti in queste ore un vecchio video di una ragazza che risale al 2017. La giovane gira completamente nuda per le strade di Bologna, sostenendo si tratti di un esperimento sociale.

Intorno a lei dei soggetti che, armati di cellulare, la riprendono. Tra questi, ci sono diversi immigrati e anche un ragazzo con un accento territoriale, familiare, che ci ha attirati.

Ma la giovane del video non è Silvia Romano ma una donna valdostana, a lei somigliante. Il sito specializzato in bufale, bufale.net, ha smentito si tratti della cooperante, rientrata ieri in Italia. Possiamo aggiungere poi che Silvia Romano non ha il tatuaggio mostrato dalla ragazza del video.

Ad ogni modo, la notizia-bufala è esplosa oggi pomeriggio.

A noi, come detto, ha incuriosito l’accento della persona che tenta in qualche modo di proteggerla e distoglierla, mentre lei sostiene di voler dimostrare che gli immigrati sono persone controllate che non torcerebbero un capello nemmeno ad una ragazza nuda, cosa che evidentemente non pensa colui il quale la invoca a desistere e che ha un accento, come detto, molto simile al nostro.