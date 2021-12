Il fratello del sindaco in carcere per mesi, ma è innocente: negato risarcimento

CASTEL VOLTURNO – La Corte di Cassazione ha deciso che Alfonso Schiavone, fratello dell’ex sindaco di Castel Volturno Antonio Schiavone, non riceverà un risarcimento danni per il periodo passato in carcere e ai domiciliari tra il febbraio 2012 e il febbraio 2014, confermando così la precedente sentenza della corte di Appello di Napoli, che aveva già rigettato l’istanza presentata per ingiusta detenzione.

Alfonso Schiavone era finito nel vortice di un’inchiesta, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, per aver favorito il Clan dei Casalesi.