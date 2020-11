IL GIORNO DEGLI SCIACALLI. Diciassette sindaci dell’Agro aversano rispondono e in pratica sfiduciano il Dg Asl Russo: “Abbiamo il dovere di segnalare il dramma delle nostre popolazioni”

Dopo il botta e risposta tra Pellegrino e il (manager?) di Afragola, si rafforza l’iniziativa istituzionale. Qui sotto il testo integrale del documento. Manca solo la firma del primo cittadino di Frignano Gabriele Piatto

AL Direttore Generale ASL Caserta

dr. F.Russo



via Unità d’Italia – Casertap.c.. Presidente Giunta Regionale della Campaniadr. V. De Lucavia S. Lucia – Napoli

Egregio direttore,

siamo rimasti basiti e profondamente amareggiati dalla sua dichiarazione, con la quale ci

accusa di”….strumentalizzare e fare azioni di sciacallaggio in chiave politica”. Abbiamo

ritenuto opportuno segnalare con una nota le criticità del servizio sanitario, che ci

vengono palesate dai cittadini, ed altresì, avanzato legittime richieste nell’interesse

esclusivo dei territori che amministriamo.

Il nostro non era, e non è un attacco istituzionale a lei, ma un grido di aiuto. A fronte di

tutto questo, addirittura abbiamo ricevuto un’accusa che non ha alcun fondamento.

Da mesi noi sindaci, come lei, siamo impegnati in prima linea giorno e notte. Ci siamo

ritrovati a rispondere alle richieste di aiuto anche per i ritardi nei soccorsi, che più volte

abbiamo evidenziato, in ogni sede e con ogni mezzo. Questo grido di aiuto, certamente

non vuol dire strumentalizzare e non può essere liquidato con un commento giornalistico

freddo e distaccato dalle nostre istanze.

Da mesi tutti i giorni siamo impegnati a rispondere a telefonate, e contatti sui social di

cittadini disperati che cercano nel Sindaco, una risposta ai loro bisogni. Questo per lei

significa strumentalizzare e fare azioni di sciacallaggio in chiave politica ?

Non dobbiamo assolutamente far passare il messaggio che siamo gli uni contro agli altri,

oggi più che mai bisogna essere unica parte di una grande macchina organizzativa che

lavora per garantire assistenza efficace ed efficiente a tutti.

Ribadiamo, che molti nostri concittadini sono disperati e vivono vere e proprie odissee,

nell’attesa di un’ambulanza, per essere presi in carico dalla struttura ospedaliera. Ci sono

tante famiglie disperate che non riescono ad avere un contatto telefonico con l’ASL per

sapere quando e cosa fare.

Noi abbiamo sempre collaborato con l’ ASL e vogliamo continuarlo a fare perché

crediamo nel rispetto e nella collaborazione istituzionale, spesso impegnandoci in

silenzio, per risolvere problemi causati da una pandemia che ha colto il mondo intero

impreparato. Lo abbiamo fatto e lo facciamo con quello spirito di servizio che

contraddistingue un sindaco, lo facciamo con coraggio spesso anche per supplire alle

criticità che il rodaggio e l’equilibratura di una macchina organizzativa complessa

impone, lo abbiamo fatto e lo facciamo perché ci sentiamo tutti dalla parte di un unico

Stato che combatte contro questa terribile pandemia.

Noi siamo stati istituzionalmente al vostro fianco, caro direttore, per tutelare migliaia di

cittadini in balia del caos. Siamo stati e siamo al fianco dei medici, dei medici di

medicina generale facendoci carico di tanti problemi, siamo stati e siamo vicini ad

infermieri coraggiosi, che lottano con tutte le loro energie per dare risposte ai pazienti

ammalati di covid. Questa per noi è sinergia istituzionale.

Siamo stati e siamo in prima linea a fare la nostra parte e continueremo a farlo.

Con senso di responsabilità abbiamo sentito il dovere di rappresentare ciò che viene

quotidianamente riscontrato sui nostri territori, anche per non vanificare gli sforzi messi

in campo dal personale sanitario tutto, cui va la nostra piena riconoscenza sempre e

comunque.

È nostro dovere morale ed istituzionale, segnalare le criticità, ed è legittimo chiedere alla

S.V. di fornire puntuali informazioni sulla situazione dei nostri territori.

Noi abbiamo chiesto solo un maggiore sforzo, per avere efficienza e coordinazione

nell’agro aversano dove i numeri continuano a crescere e proporzionalmente il bisogno

di assistenza.

Egregio direttore noi Sindaci nel pieno esercizio delle nostre funzioni, in pieno spirito di

collaborazione istituzionale, nel confermare la nostra gratitudine alle migliaia di

operatori da lei diretti, la invitiamo a risolvere le criticità che sono state evidenziate sui

nostri territori, e chiediamo di fornirci le dovute informazioni sulla situazione reale

indicandoci modalità, e tempi per la loro risoluzione, confermando la disponibilità a

voler collaborare sempre con l’ASl Caserta perché siamo tutti un pezzetto di quello stato

che noi tutti serviamo con amore.

Distinti saluti.

I SINDACI DELL’AGRO AVERSANO.

f.to

– Alfonso Golia Sindaco di Aversa

– Anacleto Colombiano Sindaco di San Marcellino

– Renato Natale Sindaco di Casal di Principe

– Vincenzo Caterino Sindaco di San Cipriano d’Aversa

– Nicola Esposito Sindaco di Lusciano

– Vito Luigi Pellegrino Sindaco di Parete

– Luigi Della Corte Sindaco di Villa Di Briano

– Marcello De Rosa Sindaco di Casapesenna

– Valerio Di Fraia vice Sindaco di Villa Literno

– Giuseppe Dell’Aversana Sindaco di Sant’Arpino

– Michele Apicella Sindaco di Trentola Ducenta

– Vincenzo Guida Sindaco di Cesa

– Antonio Tatone Sindaco di Casaluce

– Nicola Affinito Sindaco di Carinaro

– Tommaso Barbato Sindaco di Teverola

– Vincenzo Santagata Sindaco di Gricignano d’Aversa

– Gianni Colella Sindaco di Succivo