Il gruppo “SiAmo TEANO” vuole proporre una rotatoria all’incrocio di località Maiorisi

TEANO (Pietro De Biasio) “Il tempo di piangersi addosso è finito, è il caso di rimboccarsi le maniche tutte per cercare di risolvere quei problemi che senza particolare aggravio di spese per l’ente (come nel caso in esame in cui gli oneri di realizzazione sarebbero a carico dell’ANAS S.p.A.) possono essere risolti”. Lo affermano i consiglieri del gruppo di minoranza “SiAmo Teano” Fabrizio Zarone, Marco Zarone, Luana Camasso e Carmine Cataldo che hanno presentato una richiesta di convocazione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento chiedendo di sottoporre e trasmettere all’ANAS S.p.A. un’allegata proposta progettuale di realizzazione di una rotonda all’incrocio di località Maiorisi tra l’ex S.S. 608 e la S.S. Appia che spesso è teatro di gravi sinistri stradali. Per la viabilità dell’incrocio sarebbe una vera e propria risoluzione in senso migliorativo una rotatoria con un serio programma di messa in sicurezza della strada, che possa scongiurare il numero di incidenti all’altezza del bivio. “La S.P. 329 e la S.P. 88, dicono i componenti del Gruppo SiAmo Teano, collegano il territorio del Comune di Teano con la S.S. Appia, è un’arteria fondamentale di collegamento con il litorale domizio, altri Comuni limitrofi, quali Sessa Aurunca, Carinola, etc.,nonché con Minturno, Scauri di Minturno, Formia, Gaeta, etc. e si pone l’accento sul fatto che attualmente lo snodo tra le principali strade di collegamento sopra citate attualmente sia costituito dall’incrocio canalizzato Bivio Teano – Maiorisi il quale è spesso, soprattutto nei periodi estivi, teatro di numerosi sinistri stradali e che non riesce a smaltire con fluidità il traffico, ragion per cui detto punto d’intersezione risulta essere fonte di pericolo per gli automobilisti che vi transitano”.

consiglieri di minoranza sottolineano anche un altro aspetto della vicenda. “Alla luce di ciò il nostro gruppo consiliare rilevato che appare necessario adottare provvedimenti atti a scongiurare detto pericolo ed a garantire la sicurezza della circolazione previa più adeguata sistemazione dell’incrocio predetto, scongiurando il congestionamento del traffico, con conseguente riduzione del numero di sinistri stradali che ivi purtroppo attualmente si verificano, nonché allo scopo di adeguare e di potenziare la rete viaria del territorio comunale e per meglio soddisfare le esigenze della cittadinanza, valutato anche che per il soddisfacimento delle esigenze sopra descritte si rende necessaria la realizzazione di una rotatoria, come da progetto realizzato mediante studio eseguito con strumentazioni e su riferimenti satellitari, allegato alla suddetta richiesta di convocazione del consiglio comunale, ha proposto che il consiglio stesso approvi tale proposta progettuale, corredandola dei necessari ulteriori atti tecnici e progettuali, e di sottoporla alla società ANAS S.p.A. affinché quest’ultima (che ha fondi all’uopo destinati), come avvenuto nel caso di diversi comuni viciniori, la realizzi a proprie spese”.