IL LUTTO. Morto noto imprenditore casertano del mondo del caffè

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – In queste ore è giunta una dolorosa perdita per la comunità di Casal di Principe, ma anche per il mondo del commercio casertano.

Si è spento lo stimato e apprezzato Ovidio Panaro, il fondatore e per decenni titolare del Caffè Ovidio di Casal di Principe, dagli anni Sessanta società floridamente attiva nella torrefazione di caffè. Appresa la ferale notizia numerosi il messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.