IL LUTTO. Muore due mesi dopo il marito, uccisa dallo stesso male

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – Oggi, la comunità di Carinaro, piange Marisa Sglavo.

La donna lottava da tempo contro il mal. Se n’è andata solo due mesi dopo la morte del marito, Amodio Barbato, per gli amici Armando, a sua volta ucciso dallo stesso male.

Un dolore terribile per i figli della coppia, Domenico e Luigi.

Domani, lunedì, saranno celebrati i funerali della donna. Centinaia i messaggi di cordoglio e di addio per l’ ennesima vittima del male che sta producendo tantissimi casi nei nostri territori.

Questo il cordoglio del consigliere Barabato che scrive: “Apprendo con immenso dolore della dipartita della carissima MARISA SGLAVO vedova BARBATO. per tutti noi MARISINA. Una donna, una sposa, una madre, una nonna ma soprattutto un’amica di noi tutti. Abitavamo sulla stessa strada.

Le nostre famiglie si sono sempre trattate. Marisina, figlia di Chigiotto e Teresa Ianniello, sorella di Antonietta e Vincenzo faceva parte di una famiglia patriarcale nella quale i figli rispettavano i genitori e a loro volta i genitori infondevano ad essi tutti quei principi sani per la crescita e il rispetto degli altri.

Non è possibile che nemmeno due mesi fa celebrammo il funerale del caro Amodio ( per tutti noi Armando) ed oggi il triste epilogo anche per Lei? Quanti ricordi delle gite fatte, dei pellegrinaggi a cui partecipavano sempre. Senza parlare di quante volte passando fuori casa ci si fermava a scambiare non solo il saluto ma qualche parola. Proprio martedì scorso ci salutammo come del resto si faceva sempre. Ai cari figli Domenico e Luigi, ai germani Antonietta e Vincenzo, alle nuore, ai cognati, ai familiari tutti la mia vicinanza e le sentite condoglianze, espresse unitamente al nostro gruppo Carinarese. Riposa in pace cara Marisina una brava amica, una vicina di casa sempre pronta e disponibile ma soprattutto una grande lavoratrice. Che la terra ti sia lieve e possa la nostra SANT’EUFEMIA accoglierti come Tu tante volte hai accolto Lei e tutta la Tua famiglia per la spiccata fede e devozione che avevate per la nostra protettrice e possa presentarti al cospetto del Signore Iddio.”

Questo il messaggio di cordoglio di Barbato.