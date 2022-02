Il male del secolo fa un’altra vittima: addio Laura, moglie dell’ex presidente di Legambiente

La donna di solo cinquant’anni lascia il marito, con cui gestiva un supermercato, e due figli. Oggi i funerali della donna conosciuta e stimata da tutti.

PIETRAMELARA Laura Grossi non ce l’ha fatta. Nonostante la lunga battaglia, la cinquantenne si è dovuta arrendere al male del secolo che l’ha portata via. Insieme al marito Saverio Zeppetella, gestiva un supermercato in paese e tutti la conoscevano e la stimavano. Laura lascia, oltre al marito ex presidente di Legambiente, due figli. I funerali potrebbero già tenersi nella giornata di domani.