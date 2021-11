Il maxi rogo in zona Asi. “Ombra del racket e nube tossica”, presentata interrogazione parlamentare

GRICIGNANO D’AVERSA – “Dopo l’ultimo terribile episodio, verificatosi all’alba di martedì scorso, che ha visto avvolto tra le fiamme uno dei capannoni di una nota azienda, ubicata nella zona industriale tra Teverola e Gricignano di Aversa, ho ritenuto opportuno presentare un’interrogazione a risposta scritta al Ministro della Transizione Ecologica e al Ministro dell’interno”, ha detto il deputato del Movimento Cinque Stelle Nicola Grimaldi.

“Mi preoccupa particolarmente l’enorme nube tossica scatenatasi in conseguenza dello scoppio che ha circondato tutto l’ambiente circostante, estendendosi ben oltre i confini della provincia. Tutto questo a discapito dei nostri cittadini e delle nostre terre continuamente danneggiate da questa densa nube nera di agenti inquinanti. È a rischio la qualità dell’aria del nostro territorio e la salute dei nostri concittadini!”

“Ho chiesto ai ministri di intervenire, per quanto di competenza, sulle aree interessate dagli incendi e di rassicurare, informare e garantire i cittadini, i residenti e tutti i lavoratori, in merito alle possibili conseguenze della nube tossica sviluppatasi e di effettuare tutte le indagini ed i rilievi necessari per accertare le cause e la natura dei roghi, escludendo l’ombra del racket ed incrementando i controlli operati sul territorio da parte delle forze dell’ordine”- così in una nota- Nicola Grimaldi, portavoce alla Camera dei deputati del Movimento Cinque stelle per la provincia di Caserta. “Voglio fare un appello – conclude – anche a tutte le autorità presenti sul territorio ed in particolare alla Presidente del Consorzio Asi di Caserta, la dottoressa Raffaela Pignetti, affinché siano disposti tutti gli opportuni controlli all’interno delle aziende presenti nell’ area industriale, circa l’adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza ed i protocolli antincendio.”