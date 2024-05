IL VIDEO. Gli avvocati di S.MARIA C.V. contro “Le Iene” di Italia Uno per il servizio sulle torture in carcere: “provocazioni e persecuzioni”

Il documento completo a firma del presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere Alberto Martucci

clicca qui per vedere il video sul sito mediaset

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere riunitasi in assemblea il 24

aprile 2024 censura fermamente il servizio giornalistico della trasmissione

“Le Iene” del 23 aprile 2024 diffuso in televisione, relativo alle presunte

torture del 6 aprile 2020 ai danni dei detenuti del Carcere di S. Maria C.V.

(https://www.iene.mediaset.it/video/il-carcere-degli-orrori_1330783.shtml)

nel quale si è rappresentata una versione dei fatti di parte, avulsa dalle

risultanze istruttorie che stanno emergendo in sede giudiziaria, senza alcun

contraddittorio con le diverse posizioni processuali ed utilizzando

documenti, racconti e interviste in corso di verifica di validità e attendibilità.



Si è anche stigmatizzata la gogna mediatica a cui sono stati sottoposti alcuni

imputati in luoghi di privata frequentazione con pedinamenti, inseguimenti

e provocazioni e persecuzioni verbali da parte dei medesimi giornalisti della

redazione de “Le Iene”.



L’aspetto più grave di tale servizio giornalistico concerne l’influenza che lo

stesso può determinare sia sulla serenità di giudizio dei Magistrati della

Corte e sia, ancor di più, sui testimoni ancora da escutere in dibattimento i

quali potrebbero adeguarsi a spettacolarizzazioni di notizie e circostanze

divulgate fuori dal processo e potrebbero appiattirsi su versioni dei fatti

indotte

dai servizi giornalistici. In tal senso la trasmissione mediaticaconsente ai testimoni non ancora escussi di apprendere delle circostanze edelle testimonianze in palese violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.p.: «l’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienzanessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcunadelle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami deglialtri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’auladi udienza».

La sede naturale e genuina per l’accertamento dei fatti è quella giudiziaria

nella quale si conferisce attendibilità, genuinità ed affidabilità o meno a

prove, documenti e testimonianze che formeranno il contenuto del

provvedimento decisorio: ogni altro diverso ambito di divulgazione va

ritenuto parziale, fazioso e strumentale al consenso populista e alla

acclamazione mediatica.