IL NOME. CASERTA. Vigili del fuoco fanno irruzione in casa e la trovano morta

La donna da qualche ora non dava sue notizie. Scattato l’allarme sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Comando Provinciale

CASERTA – Da diverse ore non si avevano più notizie di Anna Rita Milani, 66 anni. Allertati i soccorsi i vigili del fuoco del comando provinciale si sono portati in via Ferrara, nella zona del Provveditorato, nel centro di Caserta.

Fatta irruzione nell’appartamento situato al quarto piano del palazzo i soccorritori hanno trovato la donna priva di vita. Anche il personale del 118, giunto immediatamente, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La notizia ha scosso profondamente la comunità. I funerali di Anna Rita Milani si svolgeranno domani mattina. Lascia il fratello Enrico e la sorella Maria Antonietta.