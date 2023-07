IL NOME. Centrale del falso in casa: 36enne torna libero

Coinvolto in una indagine della guardia di finanza

CASTEL VOLTURNO – Torna libero Vincenzo Cacace, 36enne di Castel Volturno coinvolto in una indagine della guardia di finanza. Presso la sua abitazione in via Perugia i finanzieri scoprirono una centrale del falso.

È quanto stabilito dal Gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Daniela Vecchiarelli su istanza del legale di Cacace, che ha disposto la revoca della misura cautelare del divieto di dimora in Provincia di Caserta a carico del 36enne.