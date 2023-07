IL NOME. Donna trovata senza vita in casa

MONDRAGONE – Emerge qualche particolare in più sul cadavere rinvenuto nel pomeriggio di sabato 8 luglio in via Fiumara, a Mondragone.

Se inizialmente era emerso che si trattasse di un uomo ( LEGGI QUI ), colto da malore e spirato nella sua abitazione, ulteriori aggiornamenti ci segnalano che si tratta di una donna.

La persona deceduta è la sessantanovenne Iolanda C., ritrovata senza vita della sua abitazione dai sanitari del 118 e dai carabinieri.