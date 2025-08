IL NOME E LA FOTO. CASERTA. Tragedia in via Acquaviva: 51enne trovato morto in casa 4 Agosto 2025 - 13:25

L'uomo era riverso sul letto e già in avanzato stato di decomposizione.

CASERTA – Un macabro ritrovamento ha scosso, questa mattina, la tranquillità di via Acquaviva. I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti presso un appartamento al terzo piano di un edificio, dopo la segnalazione di un forte odore proveniente dall'interno di un'abitazione. All'arrivo sul posto, la squadra dei pompieri, con l'ausilio di un'autoscala, passando per un balcone ha fatto la tragica scoperta: all'interno dell'appartamento giaceva, ormai privo di vita, un uomo di 51 anni, Vincenzo C.S. riverso sul letto e già in avanzato stato di decomposizione. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute due volanti della Questura di Caserta e gli agenti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi del caso. Dalle prime informazioni emerse, l'uomo era già noto alle autorità per pregressi legati all'uso di sostanze stupefacenti. Sono ora in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause esatte del decesso