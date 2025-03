IL NOME E LA FOTO. DISGRAZIA A MADDALONI. Ecco di dov’ è l’operaio 40enne morto. Alla guida del mezzo un membro della famiglia Caturano

Cominciano ad emergere i primi particolari sulla tragedia che si è consumata questa mattina nel deposito della famiglia Caturano. Sul posto ci sono i carabinieri. Si sta cercando di acquisire immagini dalle telecamere di videosorveglianza del presenti nel cantiere

MADDALONI/VAIRANO PATENORA – E’ Tommaso Geremia, 41 anni, l’operaio vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina, alle 11,30 circa, nella sede della Futura srl, azienda di trasporti situata in via della Libertà di proprietà della famiglia Caturano. L’operaio è stato investito da un mezzo pesante durante una manovra in retromarcia guidato, sembrerebbe, proprio da uno membri della famiglia titolare. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il 41enne non c’è stato nulla da fare: quando l’ambulanza è giunta sul posto il suo cuore aveva già smesso di battere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Maddaloni, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. I militari hanno interrogato alcune persone presenti al momento dell’incidente per ricostruire l’accaduto e stabilire le responsabilità. La Procura di Santa Maria Capua Vetere è stata informata del tragico episodio e ha aperto un fascicolo d’indagine. Sequestrato il mezzo coinvolto mentre il corpo dell’operaio è stato trasferito alla Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’esame autoptico