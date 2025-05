IL NOME E LA FOTO. DRAMMA A MADDALONI. 56enne trovato morto in casa

Il ritrovamento questa mattina in un’abitazione nei pressi del distributore di carburante della zona

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – Dramma questa mattina in un’abitazione in via Cancello, a Maddaloni, nei pressi del distributore di carburante IP. Mario A., 56 anni, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione.

A lanciare l’allarme è stato un conoscente, preoccupato per il fatto che non riusciva ad avere sue notizie da diverse ore. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, che hanno avviato gli accertamenti di rito