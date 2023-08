IL NOME E LA FOTO. Ecco chi è il 23enne che questa notte alla guida della sua potente Audi sotto l’effetto di droga ha travolto e ucciso un vigilante

Il conducente è rimasto ferito lui stesso mentre una passeggera della stessa auto ha riportato diverse fratture

CASERTA – Si chiama Aldo Landolfi il 23enne che questa notte, alla guida della sua potente Audi A3, ha travolto e ucciso all’ingresso della galleria La Reggia Tommaso Severino, vigilante 63enne di Marigliano.

Stando ad una prima ricostruzione, la vittima si trovava all’interno della vettura di servizio, una Fiat Panda, per presidiare e sorvegliare il cantiere che da tre settimane è aperto all’interno del tunnel, quando il giovane conducente con la sua auto lanciata a folle velocità, sembrerebbe 240km/h, gli è piombato addosso travolgendo ed uccidendo sul colpo il vigilante.

Le analisi del sangue effettuate ad Aldo Landolfi avrebbero fatto emergere la positività del 23enne ai cannabinoidi con un valore che si è attestato oltre il limite consentito dalla legge. Per questo è stato tratto in arresto con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti.

Il giovane attualmente si trova piantonato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale civile di Caserta, dove presto sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per una frattura al femore. In auto con il 23enne viaggiava anche una giovane donna, le cui condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione.