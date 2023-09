IL NOME E LA FOTO. FOLLIA IN STRADA AD AVERSA. Massacra di botte un uomo e minaccia un poliziotto con una pistola: manette ai polsi di un 20enne

L’aggredito era uscito a mangiare un panino quando è stato massacrato di botte per futili motivi. L’agente è intervenuto in sua difesa quando il 20enne…

AVERSA – Punta pistola alla testa di un agente di polizia: arrestato.

A finire in manette Angelo Vello, 20 anni, per possesso di arma clandestina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Erano da poco passate le 23 di sabato sera quando un poliziotto libero dal servizio in forza al commissariato San Paolo di Napoli, di passaggio in via Turchi è intervenuto notando un uomo con il volto tumefatto e insanguinato ed un altro che si dava alla fuga.

Qualificatosi come agente ha invitato l’aggressore, che cercava di darsi alla fuga, a fermarsi. Tra i due è nata una colluttazione durante la quale il ventenne minacciava di uccidere sia lui che l’uomo aggredito poco prima.

Allontanatosi il 20enne è salito in casa riscendendo in strada armato di una pistola puntandola alla testa dell’ agente che però fortunatamente è riuscito a disarmare l’aggressore.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di polizia di Aversa. A seguito di controlli si scopriva che l’arma in possesso era un revolver con matricola abrasa per cui si è proceduto al sequestro.

Sia l’uomo aggredito, Domenico P., sia il poliziotto sono stati costretti a far ricorso alle cure dei sanitari per le ferite riportate durante la colluttazione. L’aggredito era uscito a mangiare un panino quando è stato massacrato di botte per futili motivi.

Il 20enne è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria