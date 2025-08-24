IL NOME E LA FOTO. Incendio in appartamento: 47enne muore carbonizzato

La comunità è sotto shock per la tragedia che ha spezzato la vita di un uomo conosciuto in paese

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

BELLONA – Notte di terrore in via Vittorio Emanuele a Bellona dove un incendio divampato in un’abitazione intorno all’una ha provocato la morte di Mario Caropreso, 47 anni, unico occupante dell’appartamento andato distrutto dalle fiamme.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso, mentre i pompieri hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Vitulazio, che stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’appartamento è stato posto sotto sequestro. Intanto è stato informato il magistrato di turno, che coordinerà i successivi sviluppi investigativi. La salma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti del caso.