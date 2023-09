IL NOME E LA FOTO. MARCIANISE. Resistenza a pubblico ufficiale: condannato il figlio di un ex affiliato dei Belforte

Il padre, deceduto, è stato un esponente di spicco del gruppo Belforte

MARCIANISE – Arrestato il giorno di Ferragosto dai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca per resistenza a pubblico ufficiale. Condanna in primo grado per Fabio Buanno Junior, figlio di Fabio Buanno, esponente di spicco del gruppo Belforte. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli ha inflitto quattro mesi di reclusione. Lo scorso agosto i militari impegnati in un servizio di controllo del territorio avevano notato il ventunenne sfrecciare a bordo di una Smart ignorando l’alt da loro intimato. Ne scaturì un inseguimento e dopo 6 km le forze dell’ordine riuscirono a raggiungere e a bloccare l’auto guidata dal giovane in viale Risorgimento a Cellole. Il giovane a seguito di accertamenti immediati risultò non essere in possesso della patente di guida perché già precedentemente ritirata. Inoltre nel corso della perquisizione veicolare venne trovato in possesso di una dose di hashish per la quale fu segnalato all’autorità amministrativa competente.