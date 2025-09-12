LE FOTO. 25enne tenta gesto estremo: salvato dai carabinieri. Dà in escandescenze, aggredisce le forze dell’ordine e distrugge un’ambulanza

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, richiamati in strada dal massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e mezzi di soccorso

SAN PRISCO – Momenti di tensione questa mattina in via Fra Luigi Monaco a San Prisco, dove un giovane di 25 anni, M.D.L., ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da una finestra. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che, con grande prontezza, sono riusciti ad afferrarlo in tempo e a trarlo in salvo.

Sul posto sono giunti anche polizia, ambulanza del 118 con auto medica e, successivamente, una pattuglia della polizia municipale. Durante le concitate fasi dell’intervento, il ragazzo ha dato in escandescenze: carabinieri e poliziotti sono stati aggrediti e l’ambulanza dell’Asl è stata danneggiata.

Per riportare la situazione sotto controllo si è reso necessario l’arrivo di un’équipe psichiatrica, chiamata ad attuare un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).