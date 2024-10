IL NOME. GELOSIA FOLLE. Accoltella l’ex amante farmacista e la nuova compagna: sconto di pena per l’imputata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA/CASAGIOVE – Si è chiuso il processo in Appello per Anastasia Harina, 33enne ucraina, imputata per il tentato omicidio, nella notte del 12 giugno 2022, dell’ex amante, M.S., 43enne farmacista di Casagiove, e della nuova compagna di questi, la 36enne M.D, anch’ella residente nel comune alle porte di Caserta.

Per quel duplice tentato omicidio, la Prima Sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Sergio Enea (a latere i giudici Norma Cardullo e Giuseppe Zullo) ha condannato a 12 anni e 5 mesi la donna che non voleva rassegnarsi alla fine della sua relazione.

La condanna passa da dodici a 10 anni e 5 mesi. I legali di Harina, Ivano Ragnacci e Chiara Penna, preannunciano ricorso in Cassazione.