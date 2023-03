IL NOME. GUERRA PRIMA DI NAPOLI-EINTRACHT. Arrestati 8 tifosi, c’è anche un ultras casertano

GRICIGNANO DI AVERSA – Sono 8 sinora i tifosi arrestati dalle forze dell’ordine per gli scontri avvenuti a Napoli prima e dopo la partita di Champions league Napoli-Eintracht Francoforte.

Di questi, 5 sono italiani e 3 tedeschi. Il dato è stato fornito dal questore del capoluogo campano, Alessandro Giuliano, in un incontro con la stampa al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. Il questore precisa che le indagini “sono ancora in corso attraverso l’esame delle immagini” di videosorveglianza, girate dalle forze dell’ordine o presenti nei social.

Tra i cinque italiani arrestati c’è anche un casertano. Si tratta del 46enne Nicola Verolla, originario di Gricignano di Aversa, finito all’alba nel carcere di Poggioreale.

Verolla

è accusato di violenza e resistenza al pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso, danneggiamento di arredo urbano e inosservanza dei provvedimenti delle autorità.

Verona era stato bloccato mentre lanciava pietre e fumogeni nei confronti della polizia e nel tentativo di fuga avrebbe ferito un poliziotto.

Secondo

le prime informazioni, dovrebbe essere legato al gruppo dei Vecchi Lions, ultras napoletani.