IL NOME. Si chiamava Kevin il bambino di due mesi trovato senza vita in culla

PORTICO DI CASERTA – Si chiamava Kevin Cortese il bambino di soli due mesi d’età trovato senza vita, questa mattina all’alba, dalla mamma (CLICCA QUI PER LEGGERE IL LANCIO). È successo nella loro abitazione di via Caravaggio, nella zona delle nuove costruzioni di Portico di Caserta. Non era presente il papà, che si trovava a Bologna per motivi di lavoro e che, appresa la tragica notizia, si è messo immediatamente in viaggio per rientrare.

Sul corpo del piccolo è stata disposto l’esame autoptico.