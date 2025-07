IL NOME. Spara con un mitra contro un bar: arrestato 26enne “volto noto”

VILLA LITERNO – Mario Iavarazzo, 26enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo una sparatoria avvenuta ieri sera in via Delle Dune. L’uomo, presentatosi spontaneamente in caserma poche ore dopo i fatti, sarebbe l’autore degli spari esplosi con un fucile mitragliatore dinanzi a un locale pubblico.

Iavarazzo aveva da poco terminato di scontare una condanna per detenzione illegale di armi (9 luglio scorso). Il suo curriculum penale include altri due arresti: nel novembre 2022 fu sorpreso con pistola automatica, passamontagna e strumenti da scasso; nel 2023 venne fermato durante un tentativo di fuga mentre trasportava un’altra pistola con matricola abrasa.

L’indagine, coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Casal di Principe al comando del capitano Marco Busetto, mira ad accertare le motivazioni del gesto. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Laudante, è accusato di porto abusivo di arma da guerra e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli investigatori non escludono che la sparatoria possa rappresentare un messaggio intimidatorio legato a dinamiche di controllo territoriale.