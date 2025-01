Il pellegrinaggio di Ubaldo Caprio. Alla sua Ubi Maior lavori da 600 mila euro per sistemare la via Francigena

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Nei giorni scorsi la Regione Campania ha ufficializzato l’aggiudicazione dell’appalto per il progetto di messa a sistema del cammino turistico culturale della Via Francigena in Campania.

L’intervento nasce con la speranza valorizzare e sistematizzare il percorso che collega la Campania alla storica via di pellegrinaggio.

E sulla strada dei credenti medievali lavorerà un grande ospite di CasertaCe negli anni. Infatti, tra le 13 ditte invitate dal responsabile della gara, Luigi Riccio, direttore generale dell’Agenzia per la promozione del turismo della Campania, ovvero il settore regionale che ha in mano questi lavori, ad aggiudicarsi i lavori è stata la Ubi Maior dell’imprenditore di Casal di Principe, ormai da anni trapiantato a Caserta, Ubaldo Caprio.

Anche in questo caso viene rispettata l’abitudine casertana degli inviti a presentare un’offerta per un lavoro che finiscono nel dimenticatoio. Come potrete leggere nel decreto di giunta regionale in calce all’articolo, solo solo quattro ditte su 13 hanno risposto alla richiesta di Riccio

L’azienda di Caprio ha offerto un ribasso del 25,12% sull’importo complessivo di 638.875,24 euro, esclusi IVA e oneri di sicurezza.

