IL PRIMO NOME. BLITZ SUI CONCORSI. Tredici indagati tra concorrenti e dirigenti comunali

ROCCAMONFINA – I carabinieri nelle scorse ore si sono recati nei municipi di Minturno e Roccamonfina. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i militari dell’Arma hanno concentrato la loro attenzione su PC e telefonini in uso ai dipendenti di entrambe i Comuni.

Sono 13 gli indagati: 9 a Minturno e 4 a Roccamonfina, con l’accusa di “falso ideologico” e “rivelazione di segreto di ufficio”.

Francescopaolo D’Elia, segretario generale comune di Roccamonfina, è indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere insieme ad altre 12 persone, tra cui un’altra dirigente di Minturno e sei candidati al concorso tutti originari di Minturno, così come riportato dai colleghi di LatinaTu.

Assessore alle attività produttive del Comune di Formia (Giunta Bartolomeo), con un passato da funzionario alla Provincia di Latina, D’Elia era Presidente della commissione concorso e risulta indagato.

Gli inquirenti erano alla ricerca di elementi riguardanti un concorso per un posto da istruttore direttivo amministrativo contabile svoltosi nei mesi scorsi a Roccamonfina.

Da indiscrezioni non confermate, tra gli idonei (ma non vincitori di concorso) figurerebbero alcuni residenti in Minturno, che avrebbero ricevuto nelle rispettive abitazioni la visita dei Carabinieri.