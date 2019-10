Il prof la sostituisce con un’altra assistente e lei perseguita entrambi: 30enne ai domiciliari

CLICCA PER LEGGERE L’AGGIORNAMENTO SUL CASO

CAPUA – Un caso nato tra all’interno del mondo dell’istruzione, che ha visto il coinvolgimento di una giovane trentenne, una sua pari, di Pignataro Maggiore, e un professore. La ragazza, sostituita dalla sua collega come assistente del docente, avrebbe iniziato a stalkerizzare tramite telefonate sia lei che il docente. E quindi, per questo motivo, di carabinieri hanno notificato l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari, firmata dal gip, per atti persecutori.