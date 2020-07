Il pubblico promuove Real Time. A settembre torna “La clinica per rinascere-Obesity Center CASERTA”

CASERTA – Real time continua a sorprendere il suo pubblico con il meglio dei format internazionali: in arrivo nel 2021 la versione italiana di Bad Habits, Holy Orders, ‘Ti spedisco in convento’, l’esperimento sociale in cui 5 ragazze tra i 18 ed i 23 anni abbandoneranno alcool, fidanzati, social media e smartphone per passare (a sorpresa) 3 settimane chiuse in convento, dove un gruppo di suore cercherà di riportarle sulla retta via.

La serata medical del lunedì, seguitissima dal pubblico del canale e commentatissima sui social, vedrà oltre al ritorno dei titoli cult come ‘Vite al limite’ a novembre, ‘La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta‘ a settembre con il Dottor Cristiano Giardiello e ‘La dottoressa schiacciabrufoli’ (nel 2021), un nuovo imperdibile appuntamento: ‘Sex clinic’ in autunno. Direttamente dal canale inglese Channel 4 la clinica di ‘sexperti’ che risponderà a tutte le domande dei propri pazienti, cercando di risolvere i loro problemi di salute legati al sesso, rompendo ogni tabù attraverso la scienza medica.

Dopo il successo di ascolti di ’90 giorni per innamorarsi’, la prima serata della domenica ospiterà un nuovo titolo che ha le carte in regola per appassionare il pubblico più romantico: in ‘Love after lock up’ a settembre degli amici di penna incontrano il proprio potenziale futuro coniuge per la prima volta, dopo essere stato scarcerato. Liberi di vivere la storia d’amore, riusciranno a farla funzionare al di là delle sbarre?