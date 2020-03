Il questore della Camera Edmondo Cirielli positivo al test del coronavirus

Il questore della Camera Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia) è risultato positivo al test del coronavirus Covid-19. Lo ha confermato ad Agorà, su Rai3, la senatrice dello stesso partito, Isabella Rauti.

Cresce il timore che possano aumentare i contagi in Parlamento, tanto che nella seduta di ieri sia Camera che Senato si sono riuniti con metà dell’aula vuota per approvare rapidamente l’autorizzazione al governo per lo sforamento del deficit.

Dopo l’annuncio della positività di Pedrazzini, era partito l’invito per almeno 14 deputati, suoi vicini di banco, a non presentarsi in aula. Già da qualche giorno viene rilevata la temperatura agli ingressi del Parlamento, con una prevalente presenza di senatori e deputati del centro-sud, considerati finora meno esposti ai contagi. Fino a Cirielli, che è di Nocera Inferiore.