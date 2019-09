Il sindaco Della Corte: “Sono stato minacciato e picchiato dal consigliere di minoranza”. Arriva anche la precisazione del presidente Paolo Conte

VILLA DI BRIANO (g.g.) – Riceviamo e pubblichiamo da parte del presidente del consiglio comunale di Villa di Briano: “Vi faccio presente che io non ho partecipato alla lite, se non per dividere i soggetti interessati. Quindi vorrei capire chi denunciate per calunnie“.

Noi per correttezza professionale, di fronte a un messaggio del genere abbiamo l’obbligo di pubblicarlo nella sua veste letterale. E’ molto probabile che il denunidate” finale sia frutto di un refuso e che in realtà il rpesidnete del consiglio comunale di Villa Di Briano Paolo Conte volesse scrivere “denunciare”. Se è così, presidente Conte, non deve chiedere a noi chi denunciare, non siamo un’agenzia per il diritto penale o uno studio di avvocati, l’affermazione è presente nel contenuto testuale del post pubblicato dal consigliere comunale di minoranza Raffaele Della Corte. Un post pubblicato perché ieri avevamo integralmente messo in rete la lunga nota del sindaco Luigi Della Corte (CLICCA QUI PER LEGGERE) che denunciava un’aggressione e delle percosse che Raffaele Della Corte e la moglie avevano, a suo dire, perpetrato ai danni dello stesso sindaco e del fratello Biagio. Ora, con lo stesso rispetto rigoroso dei diritti di tutte le parti di questa storia, pubblichiamo la legittima smentita alle parole di Raffaele Della Corte fatta dal presidente del consiglio Paolo Conte.