Il sindaco Russo sbatte contro il voto sul Bilancio: sciolto il consiglio comunale e scelto il commissario prefettizio

CARINOLA (red.cro.) – In data odierna, il Prefetto di Caserta, dott. Raffaele Ruberto, a seguito della mancata approvazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022, ha formulato al Ministero dell’Interno proposta di scioglimento della civica Assise di Carinola ai sensi dell’art. 141, comma 1 lett. c) e comma 2 del T.U.E.L., disponendone nel contempo la sospensione con la contestuale nomina del Commissario Prefettizio nella persona della dr.ssa Stella Fracassi, Viceprefetto, in servizio presso questa Prefettura.

Con questa nota della prefettura di Caserta termina l’esperienza amministrativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Carinola Antonio Russo. Il voto sul Bilancio, condicio sine qua non per la sopravvivenza della maggioranza, ha dato esito negativo, rendendo ufficioso ciò che è divenuto ufficiale con la missiva proveniente dal ufficio territoriale del governo. Il commissario prefettizio sarà il viceprefetto Stella Fracassi, che ha già ricoperto questo ruolo a Casagiove.

Un’amministrazione ultimamente a dir poco emozionante se pensiamo che. durante la scorsa tornata elettorale di settembre, il sindaco di Carinola Russo aveva rassegnato le dimissioni da primo cittadino, revocate entro il limite massimo dei 20 giorni.