Il tribunale del Riesame conferma le accuse: l’ex sindaco Andrea Sagliocco e Saverio Griffo rimangono ai domiciliari

TRENTOLA DUCENTA – Tiene quasi totalmente il quadro accusatorio, frutto delle indagini evidentemente molte ben fatte, ai danni degli indagati nella vicenda dei casi di presunta corruzione all’interno del Comune di Trentola Ducenta. Il tribunale del Riesame, infatti, ha confermato tutte le misure cautelari applicate ai danni degli indagati a partire da quella relativo all’ormai ex sindaco Andrea Sagliocco e al faccendiere Saverio Griffo che rimangono dunque ai domiciliari. Cade solamente nel titolo cautelare il capo due relativo al reato di falso. Ma questo non cambia sostanzialmente, almeno per il momento, l’entità e la consistenza delle misure applicate.