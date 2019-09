Il triste record di una scuola casertana colpita da vandali e ladri oltre 20 volte in due anni

SAN FELICE A CANCELLO – Non c’è pace per la scuola elementare Gesuè di piazza Volta dei Perri a San Felice a Cancello. Dopo essere stata presa di mira, qualche mese fa, dai ladri che ne portarono via diversi oggetti, questa volta, invece, sono stati alcuni vandali a colpire nel plesso.

Negli ultimi 2 anni il plesso è stato sotto attacco di teppisti e ladri almeno 20 volte, una media di un raid al mese che fa allarmare. Il consiglio d’istituto diramato dalla preside Mauro avrà, inevitabilmente, al centro proprio la questione sicurezza.