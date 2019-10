IL VIDEO. Agenti uccisi alla Questura di Trieste. Il commovente omaggio delle forze dell’ordine di AVERSA ai colleghi

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Omaggio dei Carabinieri alla Polizia di Stato per gli agenti Rotta e Demengo caduti in servizio. Ieri mattina diverse volanti dei carabinieri della Compagnia di Aversa a sirene spiegate sono giunti presso il Commissariato di Aversa a San Lorenzo, per rendere omaggio ai colleghi per la perdita dei due agenti uccisi a Trieste. Inoltre in contemporanea con i funerali le bandiere del. Comune saranno a mezz’asta ad Aversa. Alejandro Augusto Stephan Meran, l’uomo di 29 anni che ha ucciso gli agenti è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio.Sequestrate le fondine delle due vittime, per verificarne l’integrità. Intanto si apprendono nuovi particolari della sparatoria: Meran, dopo aver sottratto la pistola all’agente Pierluigi Rotta, gli ha sparato due volte. Meran si è avvalso della facoltà di non rispondere agli inquirenti, i quali ritengono che sussista il pericolo di fuga e di reiterazione di reato e per questo ne hanno chiesto la custodia cautelare in carcere. Uditi gli spari, l’altro agente Matteo Demenego è uscito dall’ufficio ed è stato raggiunto da tre colpi. Intanto il fratello di Meran, Carlysle, si era barricato in un ufficio poi è fuggito, prima di essere bloccato. Sotto shock per l’accaduto l’intero mondo delle Forze dell’ordine, un episodio gravissimo verso chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza dei cittadini.