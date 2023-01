IL VIDEO-APPELLO MONDRAGONE. “Lutto cittadino per Tobia, morto per andare a lavorare”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Stamattina abbiamo accolto l’appello rivolto al primo cittadino Francesco Lavanga, da Costantino Romano, amico di lungo corso di Tobia Ferrara, il mondragonese che mercoledì 18 gennaio ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

L’ uomo, che viaggiava a bordo di un furgoncino assieme ad altri operai per raggiungere la Lombardia, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato, durante una manovra di sorpasso nei pressi del casello autostradale di Orvieto (chilometro 455), che dapprima ha sbandato per poi ribaltarsi. Un impatto violento che non gli ha dato scampo mentre gli altri suoi colleghi, tutti di Mondragone, sono rimasti feriti, due in maniera grave ma le loro condizioni sarebbero migliorate nelle ultime ore.

Costantino,

portavoce di amici e parenti, in un appello rivolto all’amministrazione comunale chiede, nel giorno dei funerali di Tobia, la proclamazione del lutto cittadino, per ricordare non solo l’amico scomparso, ma quanti hanno perso la vita lontani dai propri affetti durante lo svolgimento del proprio mestiere o mentre raggiungevano il luogo di lavoro. Troppo spesso si è costretti ad abbandonare la propria città natale per trovare altrove un avvenire migliore, laddove si appartiene ad una terra, che sotto l’aspetto lavorativo offre poco e nulla, nonostante tutte le potenzialità di cui il territorio dispone.

Risorse

mai sviluppate da tutte quelle amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni e che mai hanno preso a cuore una problematica così importante. Nell’attesa di una risposta dal sindaco Lavanga, porgiamo alla famiglia Ferrara, le nostre più sentite condoglianze.